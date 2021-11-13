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مدنين : رصد 6 إصابات محلية بفيروس كورونا وعدم تسجيل أيّة حالة وفاة

2021/11/13 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

سجّلت ولاية مدنين 6 إصابات محلية جديدة بفيروس كورونا واصابتين وافدتين من ليبيا من جملة ما أفرزته نتائج 541 عينة خضعت للتحليل لتبلغ نسبة الحدوث العامة 1 فاصل 5 بالمائة.
وارتفع بذلك العدد الجملي للاصابات المحلية الى 33003 إصابات مقابل استقرار عدد الوفيات بهذا الفيروس عند 1159 وفاة إذ لم يقع تسجيل أيّة حالة وفاة جديدة في الساعات الاربع وعشرين الأخيرة وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.
وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بين ميدون 3 اصابات منها إصابتاين في صفوف التلاميذ بنفس المدرسة بعد 3 إصابات يوم امس لدى تلاميذ من نفس العائلة وبمدرسة ابتدائية واحدة حسب الدكتور زيد.
اما بقية الاصابات المسجلة في الساعات الاربع وعشرين الماضية فجاءت اصابتان منها في حومة السوق واصابة واحدة بجرجيس.

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