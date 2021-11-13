الكاف : تسجيل حالة وفاة وإصابتين جديدتين بفيروس كورونا

أعلنت اليوم ،السبت،الادارة الجهوية للصحة في الكاف عن تسجيل حالة وفاة و اصابتين جديدتين بالعدوى بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد صدور نتائج 41 تحليلاً مخبريا لعيّنات رفعت بتاريخ 11 نوفمبر.

وجاء أيضا في الإحصائيات اليومية الجديدة استقرار عدد المقيمين بالمستشفيات في حدود 05 مصابين كلهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثف وذلك بالتوازي مع إستقرار عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي في حدود 12 وهم يمثّلون جملة الإصابات المؤكدة بالفيروس خلال الأيّام العشرة الاخيرة.

ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الوفيات المسجلة في الجهة منذ بداية انتشار الوباء في الجهة إلى 693 شخصا وعدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19653 تماثلت منها 19641 إلى الشفاء.