المنستير: تراجع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية من المصابين بالوباء إلى 7 مصابين

تراجع عدد المقيمين بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بولاية المنستير من المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، بتاريخ 11 نوفمبر الجاري، إلى 7 حالات من بينها حالة مقيمة بقسم الإنعاش بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، مقابل 16 حالة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، وفق آخر حصيلة حول الوضع الصحي بالجهة نشرتها، اليوم السبت، الإدارة الجهوية للصحة بالمنستير.

وانخفض بتاريخ 11 نوفمبر الجاري عدد الحالات النشيطة إلى 65 حالة نشيطة مقابل 67 حالة نشيطة بتاريخ 10 نوفمبر 2021، في حين تطوّر مجموع الإصابات منذ بداية الجائحة إلى 40 ألفا و72 شخصا من بينها 3 إصابات جديدة، وجملة حالات التعافي 39 ألف حالة تعاف منها 3 حالات شفاء جديدة، ولم تسجل الجهة منذ 20 أكتوبر الماضي وفيات جديدة ليظل المجموع في حدود 1007 وفيات.

وشهدت الجهة الصحية بالمنستير في الفترة 13 مارس 2021-12 نوفمبر 2021 تلقيح 55.52 في المائة من الشريحة العمرية 15-39 سنة بالجرعة الأولى، و80.11 في المائة من الشريحة العمرية 40-59 سنة، 92.80 في المائة من الشريحة العمرية 60 سنة فما فوق.