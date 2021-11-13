بنزرت: تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس “كورونا”

كشفت عضو خلية اليقظة والرصد الطبي التابعة للإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، الدكتورة سلمى المشيرقي، عن تسجيل 7 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” ، اليوم السبت، بالجهة الصحية ببنزرت، وذلك اثر صدور نتائج 152 تحليل تقص حول الوباء.

واعتبرت المشيرقي، في تصريح لـ”وات”، انه ولئن لم تتجاوز النسبة العامة للتحاليل الايجابية بالجهة الـ4 بالمائة، الا ان اليقظة ومواصلة تطبيق الاجراءات والبروتوكولات الصحية واجبة من أجل تأمين الصحة العامة للمواطنين من خطر انتشار الفيروس.

وأشارت إلى أن اجمالي الاصابات بالجائحة الفيروسة بالجهة الصحية ببنزرت، بات في حدود 29 ألفا و867 اصابة منذ بداية ظهور الفيروس، شفي من بينهم 28 ألفا و627 شخصا، بينما بلغ إجمالي الوفيات 1200 وفاة.

وأكدت، من جهة أخرى، أن حملات التطعيم اليومية بالمراكز القارة والمراكز المؤقتة متواصلة بالجهة، سواء للفئة العمرية 12-14 سنة او بقية الفئات العمرية، حيث بلغ عدد الاشخاص الذين تلقوا الجرعة الاولى من التطعيم المضاد للفيروس 295 ألفا و17 شخصا، وعدد الذين تلقوا جرعتين 235 و380 شخصا، في حين بلغ عدد الاشخاص الذين تلقاو الجرعة الثالثة من التلقيح 10 و544 شخصا.