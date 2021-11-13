بن عروس : يوم صحي مفتوح للتقصي عن مرض السكري

نظمت إدارة الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة ببن عروس اليوم السبت ببلدية بن عروس دائرة المدينة الجديدة، يوما صحيا مفتوحا لتقصي مرض السكري، تضمن عيادات مجانية أطرها فريق طبي متعددة الاختصاصات.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الصحي، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالجهة فتحي اللطيف (وات)، بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لمرضى السكري وفي إطار العمل الدوري الذي تقوم به الإدارة الجهوية وإدارة الصحة الوقائية في متابعة الحالة الصحية لمتساكني الجهات وتقريب الخدمات الصحية منهم.

وتولى عدد من الأطباء القيام بعيادات مجانية للتشخيص والكشف عن المرض وتقديم النصائح الطبية للقادمين على هذا اليوم لتلقي التشخيص والمساهمة بالتثقيف الصحي المجاني للراغبين في الكشف عن وضعهم الصحي وخاصة التحسيس بأهمية المتابعة لبعض الأمراض المزمنة وأساليب الوقاية والتفطن إلى العلامات الأولى للبعض منها .