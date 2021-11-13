المهدية : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد مقابل تعافي 3 مصابين

لم تظهر نتائج التحاليل المخبرية لـ34 عينة، صدرت السبت، إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية مقابل تعافي 3 مصابين.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25686 إصابة من بينها 24871 حالة شفاء و770 حالة وفاة إلى جانب 45 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1118 مواطنين، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 802 انتفعوا بالجرعة الأولى و150 بالجرعة الثانية و119 تلقوا الجرعة الثالثة و47 انتفعوا بالتطعيم بغاية السفر خارج حدود البلاد.

ويتابع فريق مشترك بين الصحة والمؤسسة العسكرية، لليوم الثالث على التوالي، حملة تلقيح واسعة تستهدف أساسا المناطق التي تعرف معدلا منخفضا في تلقي التلاقيح.