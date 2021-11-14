يتميز طقس، الاحد، بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية
ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي هبوب رياح قوية قرب السواحل الشمالية، والنشرات التحذيرية بالنسبة للملاحة والصيد البحري سارية المفعول وتهمّ أساسا منطقة سرات و خليج تونس، وسرعتها معتدلة ببقية الجهات
البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل و الحرارة تتواصل في استقرار حيث تتراوح القصوى عامة بين 18 و 24 درجة وفي حدود 16 درجة بالمرتفعات الغربية.
سحب عابرة باغلب الجهات ورياح قوية قرب السواحل الشمالية
يتميز طقس، الاحد، بظهور سحب عابرة بأغلب الجهات تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالشمال مع أمطار متفرقة و مؤقتا رعدية