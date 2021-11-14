صفاقس : “ملف أزمة النفايات على طاولة رئاستي الجمهورية والحكومة وسيتم حله في القريب العاجل”

قال وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، اليوم الاحد في صفاقس، إن ملف أزمة النفايات بولاية صفاقس “يتطلب حلا شاملا وعميقا وهو على طاولة رئاستي الجمهورية و الحكومة والجمهورية وسيتم حله في القريب العاجل”.

وأكد الوزير، في تصريح إعلامي خلال إشرافه على العيد الوطني للشجرة، إن توفير أراض دولية او مقاطع قديمة لتكون مصبات مؤقتة للنفايات بولاية صفاقس، غير ممكن لأنه إجراء غير قانوني سيتم بمقتضاه معالجة مشكل بيئي بمشكل بيئي آخر وفق قوله، مشيرا إلى أن ” تخصيص اراض دولية لتكون مصبات مؤقتة للفضلات هو بمثابة إنشاء مصبات عشوائية وغير مراقبة”

وبخصوص تسريع نسق إنهاء مشروع “تبرورة”، افاد وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، “ان رئيسة الحكومة وضعت برنامجا لاعادة النظر في المشاريع المعطلة وفي مقدمتها مشروع تبرورة الذي سيتم العمل على تذليل الصعوبات والعقبات التي تعيق تقدمه”.

وفي ما يتعلق بالمنتزه الحضري التابع لشركة الدراسات وتهيئة السواحل الشمالية لمدينة صفاقس “تبرورة”، اعرب وزير املاك الدولة والشؤون العقارية، عن اسفه ان يمسح هذا الفضاء الحضري 55 هكتارا اي ما يقدر بضعف مساحة حديقة البلفيدير بالعاصمة، ولكنه لا يتقدم بخطوات حثيثة نحو الانجاز الكامل”.

وتتجه الدولة، وفق الرقيق، نحو غراسة 2 مليون شجرة لاستبدال الغابات التي احترقت في صائفة 2021 وتشجير المناطق الغابية والحضرية والمنتزهات الحضرية وذلك بالتعاون بين ادارة الغابات ووزارة البيئة ومكونات المجتمع المدني، داعيا الى ضرورة ان تكون عملية التشجير ثقافة وممارسة يومية دائمة لدى المواطن وليس سلوكا مناسباتيا مقيدا بالعيد الوطني للشجرة.