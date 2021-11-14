متابعة-مسيرة ضد الانقلاب: المحتجون يتجمعون بشارع 20 مارس بعد منعهم من الوصول للبرلمان..

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الاحتفاظ بأشخاص من أجل توزيع أموال ومسك أسلحة بيضاء ومخدرات خلال الوقفة الاحتجاجية

2021/11/14 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت وزارة الداخلية، بانّه تبعا للوقفة الاحتجاجية التي جرت اليوم الأحد (بشارع 20 مارس بباردو)، تم تحرير محاضر عدلية مع أذون قضائية في الاحتفاظ، من أجل توزيع أموال وحمل ومسك أسلحة بيضاء دون رخصة، والاشتباه في مسك واستهلاك مادة مخدرة.

وأكّدت الوزارة في بلاغ لها، أنّ هذه الإجراءات جاءت في سياق حرصها على تطبيق القانون وبالتنسيق مع النيابة العمومية، مضيفة أنّ المصالح الأمنية قدرت عدد المشاركين في هذه الوقفة الاحتجاجية بحوالي 3500 شخص.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ياسر مصباح، صرح لموفد (وات) بأنه تم أيقاف بعض الاشخاص في محيط الوقفة الاحتجاجية يحملون أسلحة بيضاء مختلفة الأحجام والأشكال.

وتجمّع اليوم الأحد بشارع 20 مارس بباردو، المؤدي إلى مجلس نواب الشعب، حشد كبير من المتظاهرين من أنصار مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب”، ومن المنتمين لحركة النهضة وائتلاف الكرامة، احتجاجا على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية قيس سعيّد في 25 جويلية و 22 سبتمبر الماضيين (الأمر الرئاسي عدد 117).

وشهد هذا التحرك الاحتجاجي حضورا أمنيا كبيرا، وحصول تدافع بين الأمنيين والمتظاهرين بعد أن تمكن البعض منهم من ازاحة الحواجز الأمنية الموضوعة في كل المداخل المؤدية الى البرلمان، بهدف التوجه الى مقر البرلمان، لكن سرعان ما تصدت لهم قوات الأمن ومنعتهم من الخروج من المكان المخصص للاحتجاج.

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