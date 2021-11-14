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اتصال هاتفي بين سعيد والطبوبي يتناول أهمية الاسراع بمواصلة مسار 25 جويلية الماضي

2021/11/14 أخبار, المصدر, سياسة

تناول اتصال هاتفي بين رئيس الجمهورية، قيس سعيد، والامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، اليوم الأحد أهمية الاسراع بمواصلة مسار 25 جويلية 2021.
وتطرقت المكالمة الهاتفية بين سعيد والطبوبي، “الوضع العام في البلاد وأهمية الإسراع بمواصلة مسار 25 جويلية ليكون فعلا فرصة تاريخية للقطع مع عشرية غلب عليها الفشل”، حسب بلاغ مقتضب نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك.”
وللاشارة فان نور الدين الطبوبي كان قد صرح سابقا لـ (وات) أن الاتحاد ليس في قطيعة مع رئاسة الجمهورية، مقرا في المقابل بوجود نقص على مستوى الاتصال مع رئاسة الجمهورية، حيث لم يجر اتحاد الشغل سوى اتصالين اثنين برئيس الجمهورية منذ إعلانه عن التدابير الاستثنائية في 25 جويلية الماضي.
وأضاف انه لا يمكن للاتحاد أن يبني موقفا رسميا عن طريق مؤسساته بشأن دعوة الرئيس إلى إطلاق حوار وطني وخيارات رئاسة الجمهورية، إلا بعد معرفة تفاصيل وجزئيات تلك الخيارات.
يذكر أن قيس سعيد كان قد أعلن عن تدابير استثنائية يوم 25 جويلية الفارط تتعلق بتجميد أعمال مجلس نواب الشعب واعفاء رئيس الحكومة، هشام المشيشي من مهامه وتولي رئيس الجمهورية رئاسة السلطة التنفيذية والنيابة العمومية، وذلك بمقتضى الفصل 80 من الدستور.
وتولى سعيد بعد أكثر من شهرين من اعلان التدابير الاستثنائية تعيين رئيسة الحكومة نجلاء بودن في 29 سبتمبر 2021.

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