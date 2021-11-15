سيدي بوزيد: 172 ألفا و280 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا”

بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الأولى من التلقيح ضد فيروس “كورونا” في ولاية سيدي بوزيد إلى حدود يوم أمس الاحد، 172 ألفا و280 شخصا، وفق ما أفاد به المنسّق الجهوي للحملة الوطنية للتلقيح ضد “الكوفيد-19″، رفيق نصيبي.

وأشار نصيبي، في تصريح لـ(وات)، إلى أن عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم ضد فيروس “كورونا” بالجهة، بلغ حوالي 103 آلاف و340 شخصا، والذين تلقوا الجرعة الثالثة (جرعة تعزيز المناعة) 3750 شخصا، فيما بلغ عدد الذين تعرضوا إلى أعراض جانبية منذ بداية حملة التلقيح، 206 حالات، كانت أغلبها أعراض بسيطة وخفيفة.

وذكر ذات المصدر، أن عدد الذين بادروا بالتسجيل لتلقي التلقيح ضد فيروس “كورونا” قد بلغ 221 ألفا و876 شخصا حسب آخر تحيين.

من جهة أخرى، تعدّ الجهة حاليا 43 حالة إيجابية، منها 4 حالات مقيمة بالمستشفى الجهوي، علنا وأن العدد الجملي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة، مجموع 29736 إصابة، منها 916 حالة وفاة، و29693 حالة شفاء، بعد تعافي حالة جديدة، حسب ما أكده لـ(وات)، كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.

وقد تم، اليوم الاثنين، رفع 6 عينات للتحليل، ليبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم اجراؤها منذ انتشار فيروس “كورونا”، 93380 اختبارا.