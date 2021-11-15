فرقة الحرس الديواني بالمقيسم بمدنين تحجز 30 ألف علبة سجائر مهربة

تمكنت فرقة الحرس الديواني بالمقيسم بولاية مدنين، الاثنين، من حجز سيارة رباعية الدفع محملة ب 30ألف علبة سجائر مهربة أجنبية المصدر، قدرت قيمتها ب105 آلاف دينار، وذلك في نطاق مساهمة الديوانة التونسية في مكافحة تهريب مواد التبغ بالشريط الحدودي الجنوب شرقي للبلاد التونسية.

وأفادت الديوانة التونسية في بلاغ أدرجته ضمن صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، بأن قيمة وسيلة النقل المحجوزة على إثر كمين بالمنطقة الصحراوية المحاذية لجهة رمادة، قد قدرت ب150 ألف دينار، وسيتم تحرير محضر في الغرض بقيمة جملية تبلغ 255 ألف دينار.