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توننداكس ارتفع مع موفى سبتمبر 2021 بنسبة 80ر5 بالمائة

2021/11/15 أخبار, إقتصاد و أعمال, المصدر مع وات

حقق المؤشر الرئيسي لبورصة الأوراق المالية بتونس ” توننداكس”، خلال 9 اشهر الأولى من 2021، ارتفاعا بنسبة 80ر5 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 24ر5 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وبين مدير الاتصال ببورصة الاوراق المالية بتونس لطفي خزامي، خلال عرض قدمه خلال اللقاءات الصحفية الدورية للبورصة، ان مؤشر توننداكس 20 ارتفع بنسبة 7 بالمائة مع موفي سبتمبر 2021 مقابل تراجع بنسبة 61ر6 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2020.

وبين خزامي، في سياق متصل ، ان 9 مؤشرات قطاعية من مجموع 12 مؤشر بالبورصة حققت نتائج ايجابية مع موفي الربع الثالث من سنة 2021.

ولاحظ ان افضل أداء عاد لمؤشر المواد الاساسية بنسبة 5ر22 بالمائة متبوعا بالقطاع المالي بنسبة 04ر11 بالمائة في حين تراجعت 3 مؤشرات قطاعية وقد تراجع مؤشر البناء ومواد البناء بنسبة57ر16 بالمائة والقطاع الصناعي بنسبة 66ر7 بالمائة.

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