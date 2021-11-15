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وزارة الصحة تسجل 3 وفيات و 29 إصابة بفيروس كورونا، بتاريخ 14 نوفمبر الجاري

2021/11/15 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

سجلت وزارة الصحة بتاريخ يوم 14 نوفمبر الجاري، 3 وفيات مصرح بها أوليا بهذا التاريخ و29 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إثر إنجاز 1912 تحليلا مخبريا.

وبلغت نسبة التحاليل الإيجابية، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، عشية الاثنين، 1.52 بالمائة فيما بلغ عدد المتعافين 81 شخصا بتاريخ 14 نوفمبر الجاري.

وأحصت الوزارة 143 مريضا مقيما بالمستشفيات والمصحات الخاصة، بعد توافد حالتين جديدتين، يوم أمس. ووصل عدد المقيمين بأقسام الإنعاش والرعاية المركزة بالقطاعين العام والخاص، 49 مصابا بالفيروس بالإضافة إلى 9 حالات تحت التنفس الاصطناعي.

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