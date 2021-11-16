سيدي بوزيد: 10500 طن تقديرات صابة القوارص

من المنتظر أن تبلغ صابة القوارص بولاية سيدي بوزيد للموسم الفلاحي 2021 / 2022 حوالي 10500 طن وفق ما افاد به رئيس مصلحة بدائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد مبروكي (وات).

وأشار مبروكي الى ان المساحة الجملية لأشجار القوارص البالغ عددها حوالي 165 ألف شجرة تقدر ب416 هكتارا، 98 بالمائة منها بمعتمدية الرقاب في حين تصل المساحة المنتجة الى 354 هكتارا.

وتعتبر الليمون من ابرز أنواع القوارص الموجودة بالولاية حيث يصل إنتاجه إلى 4661 طنا، يليه النافال ويصل انتاجه الى 3165 طنا ثم الكليمنتين ب2155 طنا والمدلينة 390 طن ثم المالطي ب120 طنا.