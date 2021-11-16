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منوبة: حجز 1000 علبة سجائر تونسية في طبربة من أجل المضاربة

2021/11/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة في اطار عمل رقابي مشترك مع وحدات الحرس الوطني بطبربة، فجر اليوم الثلاثاء، من حجز 1000 علبة سجائر تونسية، وفق مصالح الادارة الجهوية للتجارة.

وتم حجز السجائر داخل سيارة، اثر الاشارة لسائقها بالتوقف، وتقدر قيمة المحجوز ب03 آلاف دينار، وقد تم تحرير محضر في الغرض يتعلق بمسك منتوجات من أجل المضاربة من دون توفر شروط ممارسة النشاط، وذلك في اطار التصدي للممارسات المخلة بالمنافسة وبشفافية المعاملات التجارية.

وسيتم ضخ كامل الكمية بالمسالك القانونية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل وفق نفس المصالح.

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