الاتحاد الأوروبي يطلق “برنامج حوض المتوسط للتعاون عبر الحدود “بقيمة 1،1 مليون أورو لدعم مشاريع السياحة المستدامة

أطلق الاتحاد الأوروبي “برنامج حوض المتوسط للتعاون عبر الحدود” بتمويل قيمته 1،1 مليون أورو وهو مشروع يمتد على سنتين ويهدف إلى تجميع وتثمين و توسيع نطاق نتائج مشاريع السياحة المستدامة السابقة التي شهدتها منطقة البحر الأبيض المتوسط، علاوة على إضافة القيمة إليها.

وسيتم خلال الدورة الحياتية للمشروع تقديم منح بقيمة 5000 أورو بغاية تطوير وتعزيز منتجات السياحة المستدامة. ويجتمع ستة شركاء من إيطاليا والأردن ولبنان وإسبانيا وتونس لإنجاز برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط، الذي سينخرط فيه الصندوق العالمي للطبيعة لمنطقة المتوسط وشمال إفريقيا.

وتهدف الشراكة إلى توسيع أفق قطاع السياحة حتى لا يقتصر على ما يعرف “بالشمس و الشاطئ “، بل يتجاوزها ليشمل فن الطهو والمغامرة والتراث الثقافي والسياحة الجبلية و غيرها، وهي خصائص فريدة تتمتع بها منطقة البحر الأبيض المتوسط??، .

وقد نظمت كل من غرفة التجارة ببرشلونة ومجلس السياحة الكتالوني يومي 13 و14 أكتوبر 2021، اجتماعا افتتاحيا، لوضع اللبنة الأولى للمشروع ، وذلك بحضور جميع الشركاء وممثلي كل من برنامج الآلية الأوروبية للجوار و برنامج التعاون عبر الحدود و حوض المتوسط للتعاون عبر الحدود، فضلا عن مجلس مقاطعة برشلونة وهو الطرف الذي يتولى تنسيق مجتمع السياحة المستدامة لبرنامج “انتريغ ميد”.

يذكر أن قطاع السياحة من أكثر القطاعات تأثرا بجائحة كوفيد – 19 التي ألقت بظلالها على العالم و تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية سنة 2019، كان قطاع السياحة بتونس يساهم في حدود 14 بالمائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل نحو 400 ألف عامل .