الكاف: تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أعلنت الإدارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الثلاثاء، في آخر تحيين لها للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة كورونا المستجد، عن تسجيل 04 إصابات جديدة بعدوى الفيروس التاجي، دون رصد أية حالة وفاة وذلك بعد صدور نتائج 75 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ يومي 13و 14 نوفمبر.

وأورد نفس التحيين انخفاض عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات إلى 04 مصابين كلهم في أقسام الانعاش والعلاج المكثّف فيما استقر عدد الحالات النشيطة في حدود 17 حالة.

ويرتفع، وفق التحيين الجديد، إجمالي الاصابات المؤكدة بالفيروس إلى 19 ألفا و659 منها 19 ألفا و642 حالة شفاء مع إستقرار إجمالي الوفيات في حدود 693 وفاة.