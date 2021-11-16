الرابطة المحترفة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة

في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:

— المجموعة الاولى

الاربعاء 17 نوفمبر

في الطيب المهيري بصفاقس – س 16

النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي عامر شوشان

الخميس 18 نوفمبر

في المتلوي – س14

نجم المتلوي – نادي حمام الانف جلال السحباني

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – امل حمام سوسة مجدي بلحاج علي

الجمعة 19 نوفمبر

في بئر الاحمر بتطاوين – س 14

اتحاد تطاوين – الترجي الرياضي نصر الله الجوادي

— المجموعة الثانية

الخميس 18 نوفمبر

في سليمان – س 14

مستقبل سليمان – هلال الشابة سفيان قتات

في المنزه – س 14

النادي الافريقي – الترجي الجرجيسي امير لوصيف

في مصطفى بن جنات – س 16

الاتحاد المنستيري – الاولمبي الباجي يوسف السرايري

الجمعة 19 نوفمبر

في حمام سوسة – س 14

النجم الساحلي – مستقبل الرجيش خالد قويدر