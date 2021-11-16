في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم:
— المجموعة الاولى
الاربعاء 17 نوفمبر
في الطيب المهيري بصفاقس – س 16
النادي الصفاقسي – النادي البنزرتي عامر شوشان
الخميس 18 نوفمبر
في المتلوي – س14
نجم المتلوي – نادي حمام الانف جلال السحباني
في بن قردان – س 14
اتحاد بن قردان – امل حمام سوسة مجدي بلحاج علي
الجمعة 19 نوفمبر
في بئر الاحمر بتطاوين – س 14
اتحاد تطاوين – الترجي الرياضي نصر الله الجوادي
— المجموعة الثانية
الخميس 18 نوفمبر
في سليمان – س 14
مستقبل سليمان – هلال الشابة سفيان قتات
في المنزه – س 14
النادي الافريقي – الترجي الجرجيسي امير لوصيف
في مصطفى بن جنات – س 16
الاتحاد المنستيري – الاولمبي الباجي يوسف السرايري
الجمعة 19 نوفمبر
في حمام سوسة – س 14
النجم الساحلي – مستقبل الرجيش خالد قويدر
الرابطة المحترفة 1 : تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة
في ما يلي تعيين حكام مقابلات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم: