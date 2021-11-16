ليفربول :تعويض محمد صلاح بويليامز خلال منافسات أمم أفريقيا

يعمل نادي ليفربول الانقليزي على تعويض الدولي المصري محمد صلاح، باللاعب نيكو ويليامز، خلال فترة غيابه بسبب المشاركة في كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، حسب ما جاء في تقارير اعلامية اليوم الثلاثاء.

ووفقًا لذات المصادر، فإن صلاح إلى جانب ساديو ماني ونابي كيتا، سيغيبون عن عدد من المباريات في شهر جانفي المقبل، بناء على الدور الذي ستصل إليه منتخباتهم في كأس أمم إفريقيا لكرة القدم بالكامرون-2022، مشيرا إلى أن الأمر يمثل إزعاجًا في ليفربول، لا سيما أن روبرتو فيرمينو يتعرض لإصابات كثيرة هذا الموسم.

و كشفت عن أن خيار تعويض صلاح باللاعب نيكو ويليامز، مفاجئ، حيث أن ويليامز بدأ مسيرته كجناح، لكنه تراجع إلى دور الظهير الأيمن مع فريق الشباب في ليفربول.