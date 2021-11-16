تطور سعر التفاح بالسوق المركزية ببئر القصعة الثلاثاء بنسبة 50 و” الدقلة” بــ 27 بالمائة والبرتقال بــ 20 بالمائة

سجلت السوق المركزية ببئر القصعة، الثلاثاء، تطورا في سعر التفاح بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020، كما زاد سعر تمور “الدقلة” بنسبة 27 بالمائة والبرتقال ( طمسون) بنسبة 20 بالمائة، وفق ما نشره المرصد الوطني للفلاحة.

كما شهد تزويد السوق المركزية ببئر القصعة بمنتجات الخضر، خلال هذا اليوم، تراجعا طفيفا بنسبة لا تتجاوز 11 بالمائة مقارنة بنفس اليوم من 2020، حيث بلغ حجم الكمّيات المعروضة حوالي 1095 طن منها 180 طن طماطم، 135 طن بطاطا و 85 طن من البصل الأخضر.

و ناهزت الكمّيات المعروضة من الغلال بصفة إجمالية 620 طن منها 155 طن رمّان ( بزيادة 3 بالمائة مقارنة بالموسم الفارط) و150طن من الكليمنتين و 105 طن تفّاح، وفق المصدر ذاته.

يذكر أن معدل التضخم ارتفع إلى نسبة 6،3 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2021 بعد استقراره خلال سبتمبر وأوت 2021 عند مستوى 6،2 بالمائة، وفق ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021.

وأرجع المعهد هذا الارتفاع إلى تطوّر نسق ارتفاع أسعار الملابس والأحذية من 7،8بالمائة خلال سبتمبر إلى 8،6 بالمائة خلال أكتوبر وكذلك أسعار مواد وخدمات التعليم من 6،1 بالمائة في سبتمبر إلى 7،8 بالمائة خلال اكتوبر 2021.

كما يعود هذا المعدل إلى ارتفاع أسعار لحوم الدواجن بنسبة 27،3 بالمائة وزيت الزيتون بنسبة 23 بالمائة والبيض بنسبة 14،4 بالمائة والغلال الطازجة بنسبة 13،7 بالمائة والاسماك الطازجة بنسبة 8،3 بالمائة.