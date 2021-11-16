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المنستير: وقفة احتجاجية لأولياء تلاميذ من ولايتي المنستير وسوسة للمطالبة بانصاف أبنائهم في الالتحاق بالإعدادية النموذجية

2021/11/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفذ أولياء تلاميذ من ولايتي المنستير وسوسة، اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام المدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير، للمطالبة “بتكريس مبدأ تكافئ الفرص” و”تطبيق القانون” على خلفية عدم احترام وزارة التربية للترتيب التفاضلي بالنسبة للذين نجحوا في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية للسنة الدراسية الجارية، وفق قولهم.

وانتقدوا ما اعتبروه “خرقا جسيما وواضحا لوزارة التربية للقانون، بعد التحاق تلميذة بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير بمعدل 15 من 20 في حين انه يسبقها في قائمة الالحاق بولاية المنستير 32 تلميذا وتلميذة”، وفق قولهم

واعربوا عن استغرابهم من “حرمان التلاميذ من حقهم في الالتحاق بالمدارس الإعدادية فقط في ولايات المنستير وسوسة والمهدية”، واعتبروا ذلك “استهدافا لهذه الولايات”، وأكدوا أنّهم سيرفعون قضية في الغرض إلى المحكمة الإدارية وأخرى إلى المحكمة الإبتدائية بسبب “الضرر النفسي الكبير الذي لحق أطفالهم”، وطالبوا رئيس الجمهورية بفتح تحقيق حول سبب “التقليص في طاقة الاستيعاب بالمدرسة الإعدادية النموذجية بالمنستير من 220 تلميذا إلى 150 تلميذا”.

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