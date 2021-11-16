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القبض على 1048 شخصا تورطوا في ارتكاب جرائم ومفتش عنهم في قضايا مختلفة

2021/11/16 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

ذكرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات الأمن والحرس ألقت القبض خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية على 1048 شخصا “تورطوا في قضايا مختلفة ومن أجل ارتكاب جرائم”.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أن حملات أمنيّة قامت بها وحدات الأمن والحرس الوطنيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بكامل ولايات الجمهوريّة أسفرت عن إلقاء القبض على 901 شخصا مفتّش عنهم من أجل التورط في قضايا مختلفة.

كما تمّ إيقاف 147 شخصا من أجل ارتكابهم لجرائم مختلفة، من سرقات واعتداءات على الأملاك والأشخاص وقضايا تهمّ الأمن العامّ، وفق ذات المصدر.

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