جولة في صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021

تناقلت صفحات بعض المواقع الاخبارية الالكترونية ،اليوم الثلاثاء ،عددا من الاخبار الوطنية والمتفرقات من ابرزها تصريح الخبير الاقتصادي معز الجودي حول شيطنة رجال الاعمال من قبل السياسيين وانطلاق حملة النقل الآمن حق

وقد اورد موقع اذاعة “شمس اف ام ” تصريحا للخبير الاقتصادي معز الجودي الذي افاد فيه بان “شيطنة رجال الاعمال من قبل السياسيين لا يخدم الاقتصاد “.

واضاف المتحدث في حصة “الماتينال” ان الفاعل الاقتصادي هو من يحرك الاقتصاد لذلك وجب تشجيعه وتقديم المساندة له وتسهيل اجراءات انشاء المؤسسات ،لافتا النظر الى ان “انشاء مؤسسة في تونس يستوجب 3 اشهر على الاقل في حين تؤسس في يوم واحد في دول اخرى “.

وشدد الخبير على ضرورة طمانة المستثمر التونسي حتى لا يغادر البلاد وتشجيع المستثمر الاجنبي ،داعيا الى العمل على وضع ” خطة انعاش اقتصادي والعمل على تحسين مناخ الاعمال المتردي في البلاد ”

وفي موضوع احر تطرق نفس الموقع الى مداخلة الناشط في المجتمع المدني زياد الملولي الذي عبر فيها عن استيائه مما آلت اليه الاوضاع في مدينة صفاقس بعد تعطل عملية رفع الفضلات مجددا.

وافاد ان “صفاقس عادت مدينة القمامة بلا منازع “، مشيرا الى ان مشكل رفع القمامة في صفاقس تجاوز 51 يوما وسط عجز تام عن ايجاد حلول ،مشددا على ضرورة ايجاد حلول حتى مؤقتة .

وافاد موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان حملة مناهضة العنف ضد المراة في وسائل النقل انطلقت اليوم وحتى 15 ديسمبر وذلك تحت شعار “النقل الآمن حق” وهي حجملة اطلقتها شركة نقل تونس بدعم من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية .

وتهدف هذه الحملة الى العمل على التصدي لظاهرة العنف ضد النساء في المحطات ووسائل النقل وذلك حسب ما صرح به الرئيس المدير العام لشركة نقل تونس معز سالم .

وتطرق نفس الموقع الى تصريح انيس خرباش رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الذي اكد فيه تراجع صابة الزيتون ،لافتا الى انها ستكون في حدود 240 الف طن من الزيت وهي صابة متوسطة وافضل من السنة الماضية التي كانت تقدر ب140 الف طن .

واشار المتحدث ،الى ان صابة هذه السنة ستكي حاجياتنا من الاستهلاك الداخلي التي لا تتجاوز ال80 الف طن ومن طلبات التصدير في ظل ارتفاع الطلب العالمي .

وفي اخبار متفرقة ، نقل موقع اذاعة “جوهرة اف ام ” عن قناة “العربية ” ان المنظمة العالمية لصحة الحيوان عبرت عن قلقها من حالات انفلونزا الطيور في كل من آسيا واوروبا ،محذرة من احتمال التفشي السريع للمرض وتاتي المخاوف نظرا لامكانية انتقال المرض الى البشر .

وجاء في موقع اذاعة “موزاييك اف ام ” ان المشير خليفة حفتر قدم الى المفوضية العليا للانتخابات ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا .

وذكر موقع اذاعة “ديوان اف ام ” ان الرئاسة الفرنسية اكدت ان “الاليزيه عدل اللون الازرق الموجود على العلم الرنسي الموضوع عند واجهة القصر الرئاسي ليعود الى اللون الكحلي المستخدم قبل عام 1976 في خيار اراده الرئيس ايمانويل ماكرون تذكيرا ب”البطولات التاريخية ” لبلاده منذ الثورة الفرنسية وحتى الحرب العالمية الثانية ..