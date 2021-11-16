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خطير: طعن مؤذن بمسجد.. وهذا ما اعترف به الجاني

2021/11/16 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تعرض مؤذن جامع التوبة بمنطقة الحرابة من معتمدية قصور الساف من ولاية المهدية و البالغ من العمر 47 سنة مساء أمس بعد صلاة المغرب الى الاعتداء بالة حادة من طرف شاب من مواليد 2002.

وقام المعتدي بطعن المؤذن طعنتين ، على مستوى الظهر وتم نقله الى المستشفى الطاهر صفر نظرا لحالته الحرجة ، كما تم القاء القبض على الجاني
وحسب الابحاث الاولية، فإن الجاني تعمد الاعتداء على المؤذن حيث اعتبره قام بازعاجه بالاذان ، وحسب مصدرنا فإن الجاني يعاني من مشاكل نفسية ،

وبإستشارة النيابة العمومية بالمهدية واللتي اذنت بالاحتفاظ به من اجل محاولة القتل العمد هذا حسب ما افاد به مصدر امني لاذاعة “الجوهرة أف أم”.

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