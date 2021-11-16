عاجل: إصدار أحكام بالسجن في حقّ المتّهمين بقتل لطفي نقض

أصدرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة، اليوم الثلاثاء 16 نوفمبر 2021، حكمها معتبرا حضوريا في حق جميع المتهمين في قضية مقتل رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وقضت المحكمة بإدانة متهمين اثنين من أجل القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة الهادي خصيب، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن الدائرة الجنائية قضت كذلك بثبوت ادانة متهمين اثنين آخرين من أجل المشاركة في القتل العمد وسجن كل واحد منهما مدة 15 عاما أيضا.

كما قضت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة بسجن كل واحد من جملة المتهمين مدة عام واحد من اجل المشاركة في معركة حصل خلالها موت.

وكانت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بسوسة قضت في نوفمبر 2016 بعدم سماع الدعوى في جريمة القتل العمد بالنسبة لجميع المتهمين بقتل المنسق العام لحركة نداء تونس ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحين بتطاوين، لطفي نقض، وحكمت بإدانة بعض المتهمين في جرائم من قبيل الجنح.