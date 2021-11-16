المهدية: تسجيل حالة وفاة واحدة و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

رصدت الفرق الطبية بالجهة الصحية المهدية، الثلاثاء، حالة وفاة واحدة لمصاب بفيروس كورورنا، ليرتفع مجموع الوفيات بالجهة جراء الفيروس إلى 773 حالة.

من ناحية أخى، أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ54 عينة، صدرت الثلاثاء، تسجيل 3 إصابات بفيروس كورونا المستجد، توزعت إلى إصابتين (02) بأولاد الشامخ وإصابة واحدة بالجم.

وبذلك بلغ مجموع الإصابات بالجهة، منذ ظهور الوباء، 25696 حالة من بينها 24877 حالة شفاء و773 حالة وفاة و46 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1801 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي، من بينهم 825 انتفعوا بالجرعة الأولى و681 بالجرعة الثانية و289 بالجرعة الثالثة و6 تلقوا تلقيحا بعنوان سفرهم خارج البلاد.