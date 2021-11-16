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تصفيات كاس العالم 2022: المنتخب التونسي الى الدور الثالث الحاسم

2021/11/16 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


تاهل المنتخب التونسي لكرة القدم الى الدور الثالث الحاسم من تصفيات كاس العالم قطر 2022 بعد فوزه مساء اليوم بملعب حمادي العقربي برادس على نظيره الزامبي 3-1 في الجولة السادسة والاخيرة من التصفيات ( المجموعة الثانية) .
وسجل للمنتخب التونسي كل من عيسى العيدوني د18 ومحمد دراغر د31 وعلي معلول د43 فيما سجل هدف منتخب زامبيا فاشيين سكالا د81 من ضربة جزاء
ورفع المنتخب التونسي رصيده الى 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية امام منتخب غينيا الاستوائية الثاني ب11 نقطة .وجاء منتخب زامبيا ثالثا ب7 نقاط . اما منتخب موريتانيا فانهى التصفيات رابعا بنقطتين (2)

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