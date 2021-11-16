هام: الشروع نهاية الأسبوع في توزيع اللقاحات المضادة للنزلة الموسمية على الصيدليات الخاصة

تشرع الصيدليات الخاصة، قريبا، في تقديم اللقاحات المضادة للنزلة الموسمية لفائدة المواطنين لاسيما من كبار السن، بعد أن أعلن وزير الصحة، علي مرابط، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق توزيع كميات كبيرة من هذا اللقاح لفائدة الصيدليات نهاية الأسبوع الجاري.

وردا على سؤال لـ(وات) حول موعد توزيع لقاحات النزلة الموسمية والكميات المستجلبة، قال مرابط على هامش ندوة صحفية خصصت، اليوم، لعرض آخر مستجدات الوضع الوبائي في تونس، إن” الوزارة استوردت 300 ألف جرعة على أن تشرع في توزيعها لفائدة الصيدليات نهاية الأسبوع”.

وأشار وزير الصحة إلى أنه سيقع تخصيص 50 ألف جرعة تلقيح لفائدة مركز رعاية الصحة الأساسية لتلقيح كبار السن بصفة مجانية، في حين سيقع توزيع الكميات المتبقية على الصيدليات الخاصة.

ودعا علي مرابط خاصة كبار السن للإقبال على اللقاح المضاد للنزلة الموسمية من أجل حماية أنفسهم من تداعيات الإصابة بالنزلة الموسمية.