توننداكس” ينهي معاملات الثلاثاء على شبه استقرار بنسبة 08ر0 بالمائة”

أنهى المؤشر المرجعي لبورصة الأوراق المالية بتونس” توننداكس”، معاملات ،الثلاثاء، على شبه استقرار بنسبة 08ر0 بالمائة مدركا مستوى 10ر7044 نقطة وسط حجم تداول ناهز 2ر2 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة “التونسيّة للأوراق الماليّة”.

وتصدّر سهم الإتحاد البنكي للتجارة والصناعة قائمة الارتفاعات، بعد أن تطور بنسبة 5ر2 بالمائة وليقفل على سعر 20 دينار، وسط حجم تداول بقيمة 91 ألف دينار،وليشهد السهم إرتفاعا منذ بداية السنة بنسبة 4ر4 بالمائة.

وكان سهم الشركة التونسية لإعادة التأمين الأكثر ربحا خلال الحصة، بنسبة 9ر1 بالمائة وليقفل على سعر 440ر7 دينار،دون تسجيل أي تبادل

وسجل سهم التونسية للإيجار المالي اهم تراجع مع نهاية الحصة بنسبة 9ر3 بالمائة، مقفلا على سعر 250ر9 دينار ، وسط حجم تداول ضعيف قدر بألف دينار.

وتحصل سهم تونس لمجنبات الأليمنيوم على نصيب الأسد خلال الحصة، مستحوذا على أرباح بقيمة 397 ألف دينار أي بنسبة 18 بالمائة من المبادلات الجملية للحصة، بيد انه اختتم الحصة متراجعا بنسبة 4 بالمائة وسعر 430ر4 دينار.