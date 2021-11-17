تحديد موعد محاكمة عبد اللطيف علوي وعامر عياد

حددت المحكمة العسكرية الابتدائية العسكرية الدائمة تاريخ الخميس المقبل 25 نوفمبر 2021 لمحاكمة النائب عن ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي والإعلامي بقناة الزيتونة عامر عياد .

ووفق الاستدعاء الذي نشره عبد اللطيف العلوي على صفحته بالفايسبوك سيحاكم المتهمان من أجل المس من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يضعف في الجيش روح النظام العسكري والطاعة للرؤساء والاحترام الواجب لهم وانتقاد أعمال القيادة العامة والمسؤولين عن أعمال الجيش بصورة تمس من كرامتهم ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك.