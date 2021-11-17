مدنين : تسجيل وفاة و12 اصابة محلية جديدة بفيروس كورونا

سجّلت ولاية مدنين في الساعات الأربع وعشرين الاخيرة حالة وفاة بسبب فيروس كورونا و12 اصابة محلية جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات بهذا الفيروس الى 1163 وفاة والحالات الايجابية الى 33038 إصابة محلية وفق ما ذكره مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة في مدنين زيد العنز.

وتوزعت الاصابات المحلية الجديدة بعدد يتواصل هو الاكبر على معتمدية جربة ميدون بــ8 إصابات منها اصابتان لدى تلميذين وإصابتين بكلّ من معتمدية مدنين الشمالية والجنوبية.

وجاءت هذه الاصابات الجديدة من بين 537 عيّنة خضعت للتحليل بين “بي سي ار” وسريعة لتبلغ نسبة الحدوث 2 فاصل 2 بالمائة.

وارتفع عدد الجرعات المقدمة منذ انطلاق عملية التلقيح ضد فيروس كورونا الى 367694 جرعة بتقديم يوم امس 703 جرعات عدد قليل منها جرعة أولى وفق توضيح الدكتور زيد الذي اشار الى الاستعداد لتنظيم يوم للتلقيح المكثف يوم الاحد المقبل.