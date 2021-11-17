عاجل: هذا ما تقرّر في حقّ الشاب الذي طعن مؤذّنا بالمهديّة

اكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا انه تم إحالة المتهم في عملة طعن مؤذن خارج إطار المسجد على الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية.

وقال بن جحا في تصريح لشمس أف أم، إنه وإثر التقرير الطبي سيتم إتخاذ الأحكام اللازمة ضد الجاني، إما بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية او إحالته على انظار القضاء.

وأفاد بن جحا انه مهما كانت الدوافع للإقدام على عملية الطعن فإن التهمة تبقى محاولة القتل العمد مع سابقية الإضمار.

وشدد فريد بن جحا إن الروايات حول أسباب حادثة الطعن متعددة حاليا في إنتظار إستكمال التحقيقات.