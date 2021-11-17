تراجع ثقة التونسيين في قيس سعيد ونجلاء بودن..

خطير: في سوسة..تلاميذ يحاولون حرق مدرسة اعدادية بالمولوتوف..

تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

هام: الشروع نهاية الأسبوع في توزيع اللقاحات المضادة للنزلة الموسمية على الصيدليات الخاصة

عاجل: هذا ما تقرّر في حقّ الشاب الذي طعن مؤذّنا بالمهديّة

2021/11/17 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

اكد الناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا انه تم إحالة المتهم في عملة طعن مؤذن خارج إطار المسجد على الفحص الطبي للتأكد من سلامة مداركه العقلية.

وقال بن جحا في تصريح لشمس أف أم، إنه وإثر التقرير الطبي سيتم إتخاذ الأحكام اللازمة ضد الجاني، إما بإحالته على مستشفى الأمراض العقلية او إحالته على انظار القضاء.

وأفاد بن جحا انه مهما كانت الدوافع للإقدام على عملية الطعن فإن التهمة تبقى محاولة القتل العمد مع سابقية الإضمار.

وشدد فريد بن جحا إن الروايات حول أسباب حادثة الطعن متعددة حاليا في إنتظار إستكمال التحقيقات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn