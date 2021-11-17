ساوثغيت جاهز لبدء المفاوضات مع إنقلترا بعد التأهل لكأس العالم

قال غاريث ساوثغيت مدرب إنقلترا إنه بات جاهزا الآن لمناقشة تمديد عقده مع الاتحاد الإنقليزي لكرة القدم بعد ضمان التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022، وأكد أنه لا يتوقع أي صعوبات.

وضمنت إنقلترا هذا الأسبوع الوصول إلى كأس العالم بشكل رائع عندما فازت 10-صفر على سان مارينو لتحسم صدارة مجموعتها والظهور في قطر في نوفمبر العام المقبل.

وساعد ساوثغيت بوضوح على تطور أداء إنقلترا في البطولات الدولية منذ تعيينه في 2016، وبلغ قبل نهائي كأس العالم 2018، كما احتل المركز الثاني في بطولة أوروبا هذا العام.

وقال ساوثغيت (51 عاما) للصحفيين “عندما تعمل مع مثل هذا الجهاز الذي عملت معه، ومثل هذه المجموعة من اللاعبين الرائعين، ومع مثل هذه المواهب المتوفرة، يكون الأمر ممتعا جدا بكل وضوح”.

وأضاف “لم يكن هناك أي سبب وراء عدم الجلوس (ومناقشة العقد) سوى واقع أننا شعرنا أنه من الصحيح التركيز على بطولة أوروبا واستكمال مرحلة التأهل (لكأس العالم)”.

وتابع “الآن الوقت المناسب للجلوس مع جون (ماكديرموت المدير الفني للاتحاد الإنقليزي) ومارك بولينغهام (الرئيس التنفيذي للاتحاد) والحديث حول كل شيء، لكني لا أتوقع أن تكون الأمور معقدة تماما”.

ويرتبط ساوثغيت بعقد حتى العام المقبل، وذكرت تقارير بريطانية أن العقد الجديد سيستمر حتى بطولة أوروبا 2024 في ألمانيا، مع زيادة قيمة راتبه إلى الضعف.