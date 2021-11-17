طرد مصاب بالسرطان من مستشفى الطاهر المعموري بطريقة مهينة: ادارة المستشفى توضّح

قال مواطن أصيل ولاية نابل، إن “إدارة مستشفى الطاهر المعموري بنابل، قد قامت بإخراج قريب له، مصاب بمرض السرطان بطريقة مهينة”.

وأضاف اليوم الأربعاء، في تصريح ل “جوهرة أف أم” أن قريبه كان يقيم في المستشفى المذكور و أنهم حاولوا إقناع زوجته بإخراجه، لكنها رفضت نظرا لصعوبة وضعه الصحي.

وقد تم بعد ذلك إخبارهم بأنه سيتم تحويله إلى مستشفى عزيزة عثمانة، غير أن المستشفى المذكور رفض استقباله، نافيا علمه بهذه الحالة أو وجود اتفاق مسبق بين المستشفيي، حسب نفس المصدر.

وذكر أنه اتضح بعد ذلك “أن كل ما حدث مجرّد “حيلة” لانتزاع إمضاء “الخروج” من زوجته، و ليتركوه مرميا أمام المستشفى رغم خطورة وضعه الصحي.

وقد قال ناظر عام مستشفى الطاهر المعموري بنابل، إن وضع المريض الصحي الدقيق وانعدام الاختصاص وراء قرار تحويله إلى مستشفى عزيزة عثمانة.

وأوضح أن مستشفى عزيزة عثمانة رفض قبوله قبل الموعد الذي حصل عليه (30 نوفمبر الحالي).

يذكر أن وزارة الصحة قد تفاعلت مع هذه الحالة، حيث سيتم نقل المريض إلى مستشفى عزيزة عثمانة بصفة فورية.