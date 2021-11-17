تطاوين: تسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس “كورونا”

اعلنت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين تسجيلها 10 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع الى 5 اصابات في الصمار و3 اصابات في رمادة واصابة واحدة في كل من بني مهيرة وتطاوين الجنوبية وهي اعلى حصيلة تسجلها منذ ما يزيد عن الثلاثة اسابيع، وفق ما نشرته اليوم الاربعاء على صفحتها الاكترونية الرسمية

وبذلك ارتفع العدد الجملي لضحايا الوباء منذ تفشيه في الجهة خلال شهر مارس من العام الماضي الى 500 حالة، تتوزع الى 216 وفاة في معتمدية تطاوين الشمالية و123 حالة وفاة في تطاوين الجنوبية و84 حالة وفاة في غمراسن و29 حالة في رمادة و15 حالة في بني مهيرة و17 حالة في البئر الاحمر و13 حالة في الصمار و10 حالات في ذهيبة

ولم تسجل الادارة الجهوية للصحة اية اصابة جديدة بالفيروس، ليستقر العدد الجملي للاصابات منذ شهر مارس من السنة الماضية في حدود 12553 اصابة مؤكدة منهم مصاب واحد يخضع الان للعلاج والرعاية الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين