صفاقس: عدم تسجيل حالات وفاة بفيروس “كورونا” مقابل رصد 8 اصابات جديدة وتماثل 20 شخصا للشفاء خلال ال24 ساعة الاخيرة

لم تسجل الادارة الجهوية للصحة بصفاقس، خلال ال24 ساعة الاخيرة، اية حالة وفاة ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا”، مقابل رصدها 8 اصابات جديدة بالفيروس وتماثل 20 شخصا للشفاء، وذلك من ضمن 140 تحليلا مخبريا، انجزت امس الثلاثاء، بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة وبعدد من المخابر الخاصة بالجهة، مسجلة نسبة حدوث قدرت ب5 فاصل 71 بالمائة.

وباعتماد هذه الحصيلة المحينة حول تطور الوضع الوبائي بجهة صفاقس، الواردة في البلاغ الصادر اليوم الاربعاء عن الادارة الجهوية للصحة، يرتفع اجمالي الوفيات منذ بداية ظهور الجائحة الوبائية بالجهة، الى 1784 حالة وفاة، والعدد الجملي للاصابات الى 57 ألفا و356 اصابة، من ضمنها 56 ألفا و066 حالة تماثل اصحابها للشفاء.

وحول طاقة استيعاب المستشفيات والمصحات الخاصة لمرضى “كوفيد -19 “، تشير المعطيات الواردة في ذات البلاغ، الى ان 8 مصابين يقيمون باقسام العناية المركزة، و10 مصابين بقسم “كوفيد -19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس، فيما يقيم 5 مصابين في عدد من المصحات الخاصة بالجهة.

وبخصوص تقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” بجهة صفاقس، اظهر التقرير الصادر عن الادارة الجهوية للصحة بصفاقس، ان العدد الجملي للمنتفعين بالتلاقيح بمختلف المراكز في الجهة، بلغ الى حدود يوم 16 نوفمبر الجاري، 996 ألفا و472 منتفعا، وذلك منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح يوم 13 مارس 2021.