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المهدية: رصد أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا مقابل تعافي 5 مصابين

2021/11/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

رصدت الفرق الطبية المكلفة بمتابعة جائحة فيروس كورونا المستجد بالمهدية، الأربعاء، أربع إصابات جديدة مقابل تعافي خمسة مصابين.

وتوزعت الإصابات الجديدة، التي أظهرتها نتائج التحاليل المخبرية لـ48 عينة، إلى إصابتين (02) بالمهدية وإصابة واحدة بكل من الشابة والسواسي.

وأحصت الجهة، منذ ظهور الوباء، 25700 إصابة من بينها 24882 حالة شفاء و773 حالة وفاة و45 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1013 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس التاجي من بينهم 486 انتفعوا بالجرعة الأولى و241 بالجرعة الثانية و277 بالجرعة الثالثة فيما تلقى 9 مواطنين لقاحا بغرض السفر خارج حدود البلاد.

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