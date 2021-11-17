النادي البنزرتي يفوز على مضيفه النادي الصفاقسي 2-1

فاز النادي البنزرتي على مضيفه النادي الصفاقسي 2-1 اليوم الاربعاء في افتتاح الجولة السادسة للمرحلة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم (المجموعة الاولى).

وسجل خليل بلبوز (36) واشرف بودراما (84) هدفي النادي البنزرتي وايمن الحرزي (45) من ركلة جزاء هدف النادي الصفاقسي.

ورفع النادي البنزرتي، بفضل هذا الفوز الثالث، رصيده الى 10 نقاط ملتحقا بكل من منافسه في لقاء اليوم والترجي الرياضي في الصدارة.

وتتواصل مقابلات الجولة السادسة غدا الخميس وبعد غد الجمعة.

— المجموعة الاولى

الاربعاء 17 نوفمبر

في الطيب المهيري بصفاقس

النادي الصفاقسي 1 ايمن الحرزي (ض ج 45)

النادي البنزرتي 2 خليل بلبوز (36) واشرف بودراما (84)

الخميس 18 نوفمبر

في المتلوي – س14

نجم المتلوي – نادي حمام الانف جلال السحباني

في بن قردان – س 14

اتحاد بن قردان – امل حمام سوسة مجدي بلحاج علي

الجمعة 19 نوفمبر

في بئر الاحمر بتطاوين – س 14

اتحاد تطاوين – الترجي الرياضي نصر الله الجوادي

الترتيب

ن ل ف ت ه له عليه

1- الترجي الرياضي 10 4 3 1 0 5 1

-النادي الصفاقسي 10 6 3 1 2 5 3

-النادي البنزرتي 10 6 3 1 2 6 5

4- اتحاد تطاوين 7 5 2 1 2 6 6

5- نجم المتلوي 5 5 1 2 2 2 4

-امل حمام سوسة 5 4 1 2 1 2 2

-اتحاد بن قردان 5 5 1 2 2 3 4

8-نادي حمام الانف 3 5 1 0 4 4 8

— المجموعة الثانية

الخميس 18 نوفمبر

في سليمان – س 14

مستقبل سليمان – هلال الشابة سفيان قتات

في المنزه – س 14

النادي الافريقي – الترجي الجرجيسي امير لوصيف

في مصطفى بن جنات – س 16

الاتحاد المنستيري – الاولمبي الباجي يوسف السرايري

الجمعة 19 نوفمبر

في حمام سوسة – س 14

النجم الساحلي – مستقبل الرجيش خالد قويدر

الترتيب

المجموعة الثانية ن ل ف ت ه له عليه

1-الاتحاد المنستيري 11 5 3 2 0 4 0

2-مستقبل الرجيش 8 5 2 2 1 4 3

-النادي الافريقي 8 5 2 2 1 3 2

4–هلال الشابة 7 5 2 1 2 3 3

5-الاولمبي الباجي 6 5 2 0 3 4 4

6-النجم الساحلي 4 4 1 1 2 2 4

-الترجي الجرجيسي 4 5 0 4 1 1 3

8-مستقبل سليمان 2 4 0 2 2 0 2