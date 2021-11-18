تونس: هكذا سيكون الطقس اليوم

يتميز الطقس اليوم الخميس، ببعض الأمطار المتفرقة في الفترة الصباحية بمناطق أقصى الشمال و يكون مغيما جزئيا ببقية الجهات، ثم تتكاثف السحب بعد الظهر بأقصى الجنوب مع وجود مؤشرات خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار بهذه المناطق

و تهب الرياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق

ويكون البحر مضطربا بالشمال ومتموجا فقليل الاضطراب ببقية السواحل، أما درجات الحرارة فهي في استقرار و تتراوح بين بين 17 و 23 درجة وتكون في حدود 15 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 25 درجة بأقصى الجنوب