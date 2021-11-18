وزارة الصحة: تطعيم 29343 شخصا ضد كورونا بتاريخ 17 نوفمبر الجاري

ذكرت وزارة الصحة اليوم الخميس أنه تم بتاريخ 17 نوفمبر الجاري تطعيم 29343 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح الى 4.820.932 شخصا

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتطعيم ضد كورونا التي انطلقت خلال شهر مارس الماضي أن إجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح يتوزع بين 3.778.671 تلقوا جرعتين من التلقيح و1.042.261 ممن

تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا لافتة الى أن إجمالي التلاقيح بلغ بذات

التاريخ 9.956.934 جرعة

وأشارت وزارة الصحة الى أن إجمالي عدد المسجلين على منظومة ايفاكس للتسجيل لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ اليوم الخميس الى حدود الثامنة صباحا 6.921.427 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التطعيم الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس