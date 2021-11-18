سوفريكوم تونس تحتفل بمرور 10 سنوات على تأسيسها

احتفلت سوفريكوم التابعة لمجمع أورنج والرائدة عالميا في مجال الاستشارات والهندسة في قطاع الاتصالات بمرور 10 سنوات على افتتاح فرعها في تونس و بتوظيف أكثر من 1000 مهندس ومطور واب.

وبهذه المناسبة أكد السيّد Michaël Trabbia ، المدير التنفيذي للتكنولوجيا و الابتكار لشركة أورنج و رئيس شركة سوفريكوم التزامه و حرصه الدائم على أن يكون لسوفريكوم دورا أساسيا في تطوير التكنولوجيا الرقمية في تونس و القارة الافريقية.

وترافق شركة سوفريكوم العالمية المختصة في الاستشارات والهندسة في قطاع الاتصالات، كل تطورات وتغيرات المشغلين و المستثمرين والحكومات والمؤسسات في جميع انحاء العالم من خلال وضع 2100 مرشد و مهندس على ذمتهم لتزويدهم بالمعلومات والحلول الممكنة و ذلك بفضل خبرة و ابتكار مجموعة Orange.

و في هذا الإطار قال السيّد Michaël Trabbia :” يسرنا أن نلتقي بكم، اليوم للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس سوفريكوم في تونس. والى حد اليوم قمنا بتوفير أكثر من 1000 فرصة عمل حيث ساهمت نوعية التعليم المميزة للمهندسين ومطوري الواب خريجي الجامعات والمدارس العليا التونسية في تطوير مشاريع أورنج للابتكار.

و أضاف السيّد Michaël Trabbia :” نحن فخورون بمساهمتنا الفعّالة في تنمية اقتصاد تونس.”

وفي مداخلة له صرّح المدير العام لشركة سوفريكوم ˮ: Guillaume Boudin يسعدني أن أؤكد لكم مجددًا التزامنا بالمساهمة الفعالة في خلق وظائف تتطلب مهارات عالية في القطاع الرقمي.

هذا وتعدذ سوفريكوم أوّل شركة خدمات رقمية و تتميز بأن نصف موظفيها من النساء، و هي انجازات تجعلنا اليوم نفتخر بها. و نعتزم مواصلة هذه الديناميكية في النمو والتنوع كي نجعل التحوّل الرقمي عاملا أساسيا في تنمية افريقيا. ˮ

نمو رأس المال البشري 100 مرة خلال 10 سنوات

يعتبر فريق عمل سوفريكوم تونس من أفضل الفرق من حيث التنوع المعتمد لديه، حيث يتراوح معدل أعمار الموظفين في حدود 33 سنة كما تمثّل نسبة النساء 54 بالمائة من إجمالي عدد المهندسين بالشركة.

وتحقق سوفريكوم تونس بفضل التنوع و تكافؤ الفرص المعتمد لديها هدفين أساسيين: الأوّل كونها احتلت مكانة عالمية مميزة وإضافة هامّة لمجموعة Orange وحرفائها، و الثاني كونها اليوم أصبحت فاعلا أساسيا في التطور الرقمي في تونس وافريقيا.

وبتضاعف رأس مالها البشري 100 مرة خلال 10 سنوات فقط, تعتبر سوفريكوم تونس واحدة من أولى شركات انتداب المهندسين في تونس.

ومن أجل تحقيق هذا النمو، تستفيد سوفريكوم من خبرتها لتدريب مهارات المستقبل وإعداد مهن المستقبل وتعتمد على مجموعة من الطاقات الشبابية المتكونة في الجامعات التونسية. بالإضافة إلى الشراكات مع العديد من الجامعات وكليات الهندسة المحلية لعدة سنوات، تعتمد الشركة على التدريب الجيد واستراتيجية الاحتفاظ بالمواهب و الطاقات البشرية التي تسمح لها بتحقيق أهدافها.

بدأت عدة أنشطة جديدة في العمل على موضوع كالذكاء الإصطناعي DATA / IA وذكاء الأعمال في التطور في تونس، وتعمل الفرق على البحث عن مكونات تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي نيابة عن الحريف.

تونس مجمع المهارات في العالم الرقمي

وبمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على تركيزها في تونس وفي اطارالمائدة المستديرة التي تم تنظيمها خلال هذه المناسبة ،تطرق المتحدثون إلى تحديات التحول الرقمي وأهمية رأس المال البشري باعتباره عنصرا أساسيا في هذا التحول.

وتعد تونس بفضل تميزها في مجال التعليم العالي داعما رئيسيا لأورنج في مشاريعها البحثية والابتكارية في القطاع الرقمي حيث تجدر الإشارة إلى أن تونس لديها 30 مدرسة عمومية في مجال الهندسة و 28 مدرسة في القطاع الخاص وتوفر هذه المدارس تكوينا للمهندسين في 96 تخصصًا موزعة على 223 مجالا من بينها 60 مجالًا في علوم الاعلامية.

تهدف سوفريكوم تونس خلال السنوات القادمة لتدريب مهندسيها في هذه المهن المستقبلية ودعم الابتكار وتطمح أيضًا لتعزيز التزامها المجتمعي تجاه أصحاب المصلحة ونظامها الإيكولوجي أولاً من خلال زيادة تطوير البرامج القائمة فعليا لصالح الإدماج الرقمي وتقليل تأثيره البيئي ثم من خلال التحرك نحو مشاركة واسعة النطاق عبر شراكات طويلة الأمد مع الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

حول سوفريكوم:

سوفريكوم هي شركة رائدة عالميا في مجال الاستشارات والهندسة في قطاع الاتصالات.و تعمل الشركة ,منذ بعثها سنة 1966 الفاعلين الأساسيين في قطاع الاتصالات في قراراتهم المصيرية سواء في التكنولوجيا أو الابتكار أو التنمية.

وتعمل الآن في أكثر من 100 دولة في آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وتتعامل مع أكثر من 200 مشغّل زيادة على الحكومات والمستثمرين اعتمادا على 2100 مستشارا وخبيرا من 32 جنسية في 11 فرعا في العالم وهم: فرنسا –الجزائر – المغرب – تونس – دبي – الأردن – أندونيسيا – تيلاندا – فيتنام – بولونيا – الأرجنتين

لمزيد من المعلومات: www.sofrecom.com

حول سوفريكوم تونس:

سوفريكوم تونس ، هي مركز للتميز والخبرة الرقمية وتكنولوجيا المعلومات التي تعتمد على 1000 باحث ومطور واستشاري ومهندس مؤهلين تأهيلا عاليا لقربها من أوروبا للوصول إلى العملاء المحليين والدوليين.

تتواجد سوفريكوم في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، وذلك بهدف تلبية الطلبات المتزايدة على حلول موجهة وتنافسية في مجال تكنولوجيا المعلومات. وتعمل شركة سوفريكوم تونس باعتبارها مركزا للتطوير والخبرة لبرامج تطوير الخدمات ونظم المعلوماتية في إطار متكامل في مجال أنشطة الفروع الاخرى لمجموعة سوفريكوم في المنطقة مما يسمح لحرفاء مجموعة سوفريكوم العالمية من الاستفادة من أوجه التعاون بين مختلف الفروع التابعة لمجموعة سوفريكوم.