تفاصيل الاحتفاظ بأستاذ تعليم ثانوي بشبهة ترويج المخدرات..

اذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان فرقة الشرطة العدلية بقرطاج، بالاحتفاظ بأستاذ تعليم ثانوي مختص في مادة الاعلامية وذلك من أجل شبهة ترويج المخدرات.

وتفيد المعطيات الأولية وفق موزاييك أن معلومات وردت على أعوان الشرطة العدلية بقرطاج مفادها شبهة تورط المظنون فيه في ترويج المخدرات، فتمت مراقبته ومن ثم نصب كمين له أسفر عن ضبطه وايقافه، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من المخدرات المعدة للترويج.

وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بذي الشبهة لمواصلة البحث في انتظار احالته على أنظارها .