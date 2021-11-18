بن عروس: توسعة مشروع الروضة البلدية بالزهراء وتهيئة مساحة إضافية لاستقبال الأطفال



أمضت بلدية الزهراء من ولاية بن عروس، أمس الاربعاء، اتفاق شراكة وتمويل مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، لتوسعة وتهيئة وتجهيز مشروع الروضة البلدية بالمنطقة، التي انطلقت أشغال بنائها منذ سنة.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام القليلة القادمة، انجاز قسط ثان لتوسعة الروضة البلدية بالزهراء، وفق ما أفاد به ل”وات”، اليوم الخميس، رئيس بلدية المكان.

وبين ذات المصدر، ان الاتفاقية الممضاة مع الوزارة، ستمكن من توسعة المشروع الحالي، وإضافة مساحة جديدة للفضاء الأصلي، ما من شأنه أن يوسع من طاقة استيعاب الروضة وقدرتها على استقبال الأطفال من مختلف أحياء مدينة الزهراء .

يشار إلى أن بلدية الزهراء، كانت وقعت خلال شهر أكتوبر من السنة المنقضية، اتفاقية هبة مع سفارة دولة اليابان خلال شهر اكتوبر من السنة المنقضية، لإعادة بناء روضة بلدية بمدينة الزهراء.

وكانت بلدية الزهراء، انجزت عدة دراسات لتمويل مشاريع بالمنطقة، منها إعادة بناء الروضة البلدية الكائنة بجانب مقر المعتمدية، والتي تقادم بناؤها وتوقف نشاطها عن استقبال الأطفال منذ سنوات، قبل أن تتمكن من إقناع الجانب الياباني بالتكفل بإعادة بنائها وتجهيزها بعد تقديم دراسة فنية لتكلفة الإنجاز والتجهيز تقدر بنحو 251 ألف دينار.