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راشد الغنوشي:” بادرت بترشيح رفيق دربي عبد الفتّاح مورو في الانتخابات الرئاسيّة”

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راشد الغنوشي:” بادرت بترشيح رفيق دربي عبد الفتّاح مورو في الانتخابات الرئاسيّة”

2021/11/18 أهم الأخبار, المصدر, سياسة


قال زعيم حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي إن حزبه دخل انتخابات 2019 مصابا بالتمزق والتجاذب ودون رؤية واضحة للمستقبل وتلاحقهم حملات إعلامية “مغرضة” حول علاقتهم بما يسمى الجهاز السري والتسفير والعنف والثراء.

وأضاف الغنوشي في حوار مع “جريدة الرأي العام”، أن النهضة لم يكن لها مرشح في الانتخابات الرئاسية وكان رئيس الحركة هو المرشح لهذا المنصب لكنه بادر إلى ترشيح “رفيق دربه” عبد الفتاح مورو وكان الاجماع عليه بمجلس الشورى، مشيرا إلى أن النهضة خاضت ملحمة الانتخابات بهمة عالية في ظل ضعف التقاطهم لنبض الشارع الذي كان سقفه الراديكالي عاليا مع دخول موجات شعبوية عاتية متجاوزة كل أفق وسطي أو توافقي “كل ينشد الحق المطلق ويشيطن خصومه قيس، عبير، الكرامة، اليسار”.

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