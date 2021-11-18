عاجل: اصدر حكم بالسجن في حق ابن شقيقة بن علي

قضت الدائرة الجنائية 37 المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس باقرار حكم ابتدائي غيابي بالسجن مدة 8 أعوام مع النفاذ العاجل في حق أكرم بوعوينة ابن حياة بن علي شقيقة الرئيس الراحل الأسبق بن علي.

وكان أكرم بوعوينة أحيل بحالة فرار على أنظار الدائرة الجنائية الابتدائية بخصوص تعلقت بتوريد معدات الكترونية وغيرها دون احترام الاجراءات القانونية المعمول بها من حيث الترخيص في توريد تلك المعدات، ليتم محاكمته على معنى الفصل 96 من المجلة الجزائية المتعلق بتحقيق موظف عمومي أو شبهه لمنفعة لا وجه لها والاضرار بالادارة، وقضي في حقه غيابيا بالسجن مدة 8 أعوام مع النفاذ العاجل. وقد أقرت الدائرة الاستئنافية الحكم المذكور اثر جلستها المنعقدة اليوم وقق موزاييك أف أم.