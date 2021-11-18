المهدية: رصد إصابة واحدة بفيروس كورونا مع تعافي 3 مصابين

أظهرت نتائج التحاليل المخبرية لـ45 عينة، صدرت الخميس، تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا المستجد بمنطقة شربان من ولاية المهدية، مقابل تعافي 3 مصابين.

وأحصت جهة المهدية، منذ ظهور الوباء، 25701 إصابة بالفيروس التاجي، من بينها 24885 حالة شفاء و773 حالة وفاة و43 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

وتلقى 1262 مواطنا، اليوم، لقاحا مضادا للفيروس، من بينهم 441 انتفعوا بالجرعة الأولى و167 بالجرعة الثانية و648 بالجرعة الثالثة، فيما تلقى 6 أشخاص تطعيما بهدف السفر خارج حدود البلاد.

وأكدت الإدارة الجهوية للصحة، في بيان أصدرته اليوم، أن 15 مركز تلقيح سيوفر التطعيم خلال اليوم السابع المفتوح للتلقيح المكثف، الأحد 21 نوفمبرالجاري، من الثامنة صباحا إلى الخامسة من مساء نفس اليوم.

وبينت أن الفئات المعنية بهذا التلقيح تشمل الأشخاص من الفئة العمرية 18 سنة فأكثر من المسجلين وغير المسجلين في منظومة طإيفاكس”، لافتة إلى أن كل أنواع اللقاحات متوفرة.