وزارة التعليم العالي تدعو الأسرة الجامعية للالتحاق بمراكز التلقيح خلال اليوم المفتوح للتلقيح يوم 21 نوفمبر الجاري

دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، كافة أفراد الأسرة الجامعية للالتحاق بمراكز التلقيح، خلال اليوم السابع لعمليات التلقيح المفتوح، يوم الأحد المقبل، في إطار مزيد دفع نشاط التلقيح ضد كوفيد-19.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أنه سيتم خلال هذا اليوم المفتوح الذي تنظمه وزارة الصحة من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال، إجراء عمليات التلقيح لفائدة الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق وذلك سواء لتلقي الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية.

وأضافت أن الجرعة الأولى ستشمل المسجلين على منظومة “إيفاكس” للتلقيح ضد كوفيد-19 أو غير المسجلين، مع إمكانية اختيار اللقاح للراغبين في تلقيه ضمن اللقاحات المتوفرة.

وتشمل الجرعة الثانية الأشخاص الذين تخلفوا عن مواعيدهم السابقة لتلقي الجرعة الثانية أو الذين لم يتلقوا إرساليات قصيرة تدعوهم إلى تلقي الجرعة الثانية وذلك شرط مرور شهر على تلقيهم الجرعة الأولى.

وكانت وزارة الصحة أوردت مساء الخميس على صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قائمة مراكز التلقيح المتوفرة خلال هذا اليوم المفتوح للتلقيح ضد كوفيد-19 بمختلف ولايات الجمهورية.

ويشار أن أنواع التلاقيح التي ستستخدم في اليوم المفتوح السابع للتلقيح المكثف الأحد المقبل، تشمل لقاحي “فايزر” و”جونسون آند جونسون” الأمريكيين ولقاح “سبوتنيك” الروسي، وفق ما أفاد به (وات) اليوم الخميس عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا أمين