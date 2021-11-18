تصفيات مونديال قطر 2022: إيقاف حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل بسبب “أخطاء جسيمة”

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (الكونميبول) أنه أوقف الحكم الذي أدار مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم الثلاثاء الماضي والحكم المسؤول عن تقنية الفيديو المساعد بسبب ارتكابهما “أخطاء جسيمة”.

وكشف الاتحاد القاري أن المدافع الأرجنتيني نيكولاس أوتامندي ارتكب خطأ واضحا ضد الجناح البرازيلي رافينيا لم ينتبه إليه الحكام رغم أنه تسبب في جرح في فم رافينيا ويمكن اعتباره تصرفها عنيفا. وانتهت المباراة بالتعادل السلبي.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية للعبة في بيان “بعد التحليل الفني لتصرف حكم الساحة أندريس إسماعيل كونا سوكا فارغاس وحكم تقنية الفيديو إستيبان دانييل فيغا، ثبت أنهما ارتكبا أخطاء جسيمة وواضحة”.

وأضاف الكونميبول أن حكم الساحة وحكم نظام الفيديو أوقفا “إلى أجل غير مسمى”.

وبعد التعادل ضمنت الأرجنتين التأهل إلى جانب البرازيل لنهائيات كاس العالم المقبلة التي ستقام في قطر العام القادم.