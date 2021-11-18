وزارة النقل تدعو الى تفعيل جميع خطوط النقل المدرسي الأحد المقبل لنقل المواطنين مجانا الى مراكز التلقيح

دعت وزارة النقل كافة شركات النقل الوطنية والجهوية إلى تفعيل خطوط النقل المدرسي المعتادة بكافة الجهات وذلك لنقل المواطنين مجانا الى مراكز التلقيح يوم الاحد 21 نوفمبر 2021، في اطار اليوم السابع للتلقيح المكثف.

وحثت الوزارة ، الشركات على التنسيق مع الإدارات الجهوية للنقل والسلط الجهوية والمحلية لدعم الخطوط المنتظمة بخطوط جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك علما وان هذه الاجراءات تجرى بالتنسيق مع وزارة الصحة .

وستقوم شركات النقل العمومي الجهوية والوطنية بإصدار بلاغات موجهة للعموم تتضمن توقيت السفرات، علما وأنه سيتم اعتماد وتيرة سفرات تمكّن المواطنين من التنقل في ظروف تراعى فيها إجراءات التوقّي من جائحة كورونا.

ودعت الوزارة ، في سياق متصل، المواطنين الى ضرورة احترام إجراءات التوقّي من عدوى فيروس كوفيد -19 وخاصة المتعلقة بارتداء الكمامات .

وتنظم تونس، يوم الأحد 21 نوفمبر 2021 ، يوما للتلقيح المكثف من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة الرابعة بعد الزوال للفئة العمرية 18 سنة فما فوق